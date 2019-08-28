Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающийзаявил, что все еще соответствует уровню английской премьер-лиги и готов вернуться в

«Лев все еще рычит. Я все еще могу с легкостью играть в АПЛ. Если я нужен "МЮ", то я здесь. Однако сейчас я принадлежу "Гэлакси", и сконцентрирован на этом.

Я сделал свою работу в Европе. Я наслаждался этим. Я выиграл 33 трофея и, надеюсь, я смогу выиграть что-то здесь, и тогда посмотрим, где я закончу.

Я слежу за выступлением "МЮ". Я видел последний матч против "Кристал Пэлас" (1:2), и если бы они забили пенальти, игра сложилась бы по-другому», — цитирует Ибрагимовича Mirror.

Напомним, что швед выступал за манкунианцев в 2016–2018 годах, провел 53 матча и забил 29 голов. В текущем в чемпионате МЛС на его счету 22 гола в 22 матчах. 0