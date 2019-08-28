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    ЦСКА опубликовал видео в память о Перхуне

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    ЦСКА в социальной сети опубликовал видео в память о бывшем вратаре команды Сергее Перхуне.

    Сергей Перхун
    Сергей Перхун

    «Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна», — говорится в подписи к видео.

    Вратарь получил травму во время матча против «Анжи», который проходил 18 августа 2001 года. Он столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Перхун скончался 28 августа 2001 года от отека головного мозга.

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