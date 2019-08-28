ЦСКА опубликовал видео в память о Перхуне

Сергей Перхун
globallookpress.com
«Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна», — говорится в подписи к видео.
Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна #историяЦСКА https://t.co/EE7FGy9DJN pic.twitter.com/okYH20P2UT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 августа 2019 г.
Вратарь получил травму во время матча против «Анжи», который проходил 18 августа 2001 года. Он столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Перхун скончался 28 августа 2001 года от отека головного мозга.