ЦСКА опубликовал видео в память о Перхуне

в социальной сети опубликовал видео в память о бывшем вратаре команды

«Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна», — говорится в подписи к видео.

Вратарь получил травму во время матча против «Анжи», который проходил 18 августа 2001 года. Он столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Перхун скончался 28 августа 2001 года от отека головного мозга.

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