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    Один из самых старых клубов Англии лишен профессионального статуса

    Футбол Англии
    «Бери» исключен из Английской футбольной лиги и лишен профессионального статуса.

    «Бери» прекратил существование на профессиональном уровне
    «Бери» прекратил существование на профессиональном уровне

    Об этом сообщил официальный сайт чемпионата. «Бери» принимал участие в лиге 125 лет подряд.

    Клуб из пригорода Манчестера, который испытывал большие финансовые проблемы, не смог предоставить гарантии и найти покупателей до нужного срока. Клуб, который был основан в 1885 году, в нынешнем сезоне так и не сыграл ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, а также не принял участие в первом раунде Кубка лиги.

    Таким образом, турнир в третьем английском дивизионе продолжат 23 клуба. Отметим, что последним клубом, который был исключен из футбольной лиги, был «Мейдстон Юнайтед». Это случилось в 1992 году. 0

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