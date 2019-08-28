Один из старейших клубов Англии может прекратить существование

, выступавший в третьем английском дивизионе, исключен из футбольной лиги Англии, сообщает Sky Sports.

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В настоящее время эта организация объединяет клубы трех английских профессиональных дивизионов за исключением премьер-лиги. «Бери» провел в футбольной лиге 125 лет.

Клуб, который был основан в 1885 году, в текущем сезоне не провел ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, а также не сыграл в стартовом раунде Кубка лиги. Клуб испытывает финансовые проблемы. Так как руководство «Бери» не сумело гарантировать выполнение своих финансовых обязательств, футбольная лига отозвала членство клуба.

Наивысшими достижениям «Бери» являются две победы в Кубке Англии (1900 и 1903). В высшем английском дивизионе клуб выступал в 22-х сезонах (в период с 1895-го по 1912-й, а также в период с 1924-го по 1929-й), задолго до основания Премьер-лиги. 0