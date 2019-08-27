Точилин: В перерыве матча с «Уралом» не нашли нужных слов

Главный тренер «Сочи»прокомментировал поражение от(1:3) в седьмом туре чемпионата России.

Команда с 3 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

«В итоге "Урал" выиграл. Целостно, они были ближе к победе — реализовали свое преимущество, и забили три мяча.

Когда перехватили, то смогли забить только один мяч. Что делать? Нужно как-то пережить это, и двигаться дальше. Следующая игра уже не за горами.

Что случилось после перерыва? Не нашли нужных слов, чтобы команда вышла с таким настроем, с которым она начала играть во второй половине первого тайма.

Тут заслуга "Урала", ведь эта пауза, перерыв, пошел им на пользу», — приводит слова Точилина пресс-служба «Сочи». 0