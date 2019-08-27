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    «Краснодар» нацелился на защитника «Рубина»

    Трансферы Футбол России Рубин Краснодар Локомотив Зенит
    «Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки защитника Егора Сорокина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале комментатор Нобель Арустамян.

    Егор Сорокин
    Егор Сорокин

    Согласно информации источника, стороны ведут активные переговоры. «Быки» хотят купить защитника, после чего отправят обратно в «Рубин» на правах аренды на полгода или на год. Сумма сделки может составить четыре миллиона евро.

    Также указано, в последнее время предметный интерес к Сорокину проявлял «Зенит», а также лично главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который очень хотел видеть защитника в команде.

    Контракт 23-летнего Сорокина с казанцами действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах РПЛ. 0

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