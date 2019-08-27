«Краснодар» нацелился на защитника «Рубина»

ведет активные переговоры сна предмет покупки защитника. Об этом сообщает в своем Telegram-канале комментатор

Согласно информации источника, стороны ведут активные переговоры. «Быки» хотят купить защитника, после чего отправят обратно в «Рубин» на правах аренды на полгода или на год. Сумма сделки может составить четыре миллиона евро.

Также указано, в последнее время предметный интерес к Сорокину проявлял «Зенит», а также лично главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который очень хотел видеть защитника в команде.

Контракт 23-летнего Сорокина с казанцами действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах РПЛ. 0