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    Стал известен состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Стал известен состав сборной Шотландии на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщает сайт шотландской национальной команды.

    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон

    Состав сборной Шотландии:

    Вратари: Крэйг Макгилливрэй («Портсмут», Англия), Дэвид Маршалл («Уиган», Англия), Джон Маклафлин («Сандерленд», Англия);

    Защитники: Лиам Купер («Лидс», Англия), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Чарли Малгрю («Уиган», Англия), Стивен О’Доннелл, Грег Тэйлор (оба — «Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей», Англия), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Англия);

    Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед», Англия), Роберт Снодгрэсс («Вест Хэм», Англия);

    Нападающие: Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Борнмут», Англия), Оли Макберни («Шеффилд Юнайтед», Англия), Стивен Нэйсмит («Хартс»), Мэтт Филлипс («Вест Бромвич», Англия), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити», США).

    Сборная Шотландии сыграет со сборной России в Глазго 6 сентября, с командой Бельгии — 9 сентября на том же стадионе.

    После четырех туров в группе I лидирует сборная Бельгии (12 очков), на втором месте идет команда России (9), следом расположились Казахстан и Шотландия (по 6). 0

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