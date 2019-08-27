Парфенов: У «Сочи» половина команды — чемпионы России, мы серьезно готовились

Главный тренер «Урала»прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ с

Клуб из Екатеринбурга победил на своем поле со счетом 3:1.

«Ждали эту победу. Хотели выиграть. За счет большого желания и заслужили победу.

Да, у соперника хорошие исполнители. Половина команды (экс-игроки "Зенита") два месяца назад стала чемпионом. Поэтому мы серьезным образом готовились к игре.

Давно не побеждали. Мы переживали по этому поводу. Хотели победить и поэтому после первого нашего гола была некоторая боязнь.

Только с этим связан неприятный отрезок в первом тайме. В перерыве мы подсказали, ребята добавили агрессии во втором тайме.

Игра была открытая. Думаю, что заслуженно победили, порадовали болельщиков. Приятно, что в такую погоду они нас поддерживают», — сказал Парфенов Sport24. 0