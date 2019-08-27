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    Парфенов: У «Сочи» половина команды — чемпионы России, мы серьезно готовились

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ с «Сочи».

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    Клуб из Екатеринбурга победил на своем поле со счетом 3:1.

    «Ждали эту победу. Хотели выиграть. За счет большого желания и заслужили победу.

    Да, у соперника хорошие исполнители. Половина команды (экс-игроки "Зенита") два месяца назад стала чемпионом. Поэтому мы серьезным образом готовились к игре.

    Давно не побеждали. Мы переживали по этому поводу. Хотели победить и поэтому после первого нашего гола была некоторая боязнь.

    Только с этим связан неприятный отрезок в первом тайме. В перерыве мы подсказали, ребята добавили агрессии во втором тайме.

    Игра была открытая. Думаю, что заслуженно победили, порадовали болельщиков. Приятно, что в такую погоду они нас поддерживают», — сказал Парфенов Sport24. 0

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