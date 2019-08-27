Мостовой: В матче с «Рубином» отступать некуда, «Сочи» нужно побеждать

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой прокомментировал итог матча 7-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:3).

«Возможно, "Урал" сначала не понял, на какую схему мы перешли в первом тайме. Мы прямо поднадавили.

Но потом в перерыве, видимо, они внесли какие-то коррективы, и во втором тайме они стали играть лучше, чем мы.

Результат закономерный. Соперник лучше играл, чем мы. Больше давили, лучше контролировали мяч.

В матче с "Рубином" отступать некуда, нужно побеждать. Радует, что начали забивать. Если мы выиграем, будет хорошее настроение, поймем, что мы можем побеждать», — цитирует Мостового пресс-служба сочинского клуба. 0