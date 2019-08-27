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    Жоау Мариу: Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера

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    Новичок «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, что на его переход в московский клуб из миланского «Интера» повлияли Мануэл Фернандеш и Эдер.

    Жоау Мариу
    Жоау Мариу

    Португалец будет играть за железнодорожников на правах аренды до лета 2020 года.

    «Очень рад перейти в "Локомотив". В команде собрано много звездных и опытных футболистов.

    Я расспрашивал о "Локомотиве" у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода.

    Он сказал, что "Локомотив" — хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов — тоже немаловажный фактор.

    С Москвой и Россией успел познакомиться, когда играл против "Локомотива" за "Спортинг", а также во время чемпионата мира. Москва — замечательный город, я в восторге, что буду жить и играть здесь.

    Я с воодушевлением смотрю вперед и готов выйти на поле уже в субботу», — приводит слова полузащитника сайт «Локомотива». 0

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