Жоау Мариу: Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера

Новичок «Локомотива»рассказал, что на его переход в московский клуб из миланского «Интера» повлияли

Португалец будет играть за железнодорожников на правах аренды до лета 2020 года.

«Очень рад перейти в "Локомотив". В команде собрано много звездных и опытных футболистов.

Я расспрашивал о "Локомотиве" у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода.

Он сказал, что "Локомотив" — хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов — тоже немаловажный фактор.

С Москвой и Россией успел познакомиться, когда играл против "Локомотива" за "Спортинг", а также во время чемпионата мира. Москва — замечательный город, я в восторге, что буду жить и играть здесь.

Я с воодушевлением смотрю вперед и готов выйти на поле уже в субботу», — приводит слова полузащитника сайт «Локомотива». 0