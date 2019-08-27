«Локомотив» объявил о трансфере Мариу

Полузащитник миланского «Интера»продолжит карьеру в сообщает пресс-служба российского клуба.

«Железнодорожники» арендовали футболиста до окончания сезона-2019/20. По информации СМИ, «Локо» будет иметь право последующего выкупа португальского игрока за 18 млн евро.

Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 40 млн. евро.

В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча.

В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы, который состоялся во Франции. 0