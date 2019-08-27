Жоау Мариу принесет «Локомотиву» огромную пользу, уверен Кикнадзе

Генеральный директор «Локомотива»прокомментировал трансфер полузащитника «Интера»

«Жоау Мариу — классный игрок, настоящая звезда европейского футбола. Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе.

Мариу — универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет "Локомотиву" огромную пользу», — приводит пресс-служба клуба слова Кикнадзе.

Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.

«К сожалению, трансферные данные у нас регулярно не соответствуют реальности. За все трансферное окно это один из самых безопасных трансферов с точки финансов.

Мы понимаем, что мы можем сделать и этого контракта, если все сложится положительно для нас.

Трансферное окно заканчивается 2 сентября. Что-то будет до его конца», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс». 0