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    Жоау Мариу принесет «Локомотиву» огромную пользу, уверен Кикнадзе

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансфер полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

    Жоау Мариу
    Жоау Мариу

    «Жоау Мариу — классный игрок, настоящая звезда европейского футбола. Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе.

    Мариу — универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет "Локомотиву" огромную пользу», — приводит пресс-служба клуба слова Кикнадзе.

    Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.

    «К сожалению, трансферные данные у нас регулярно не соответствуют реальности. За все трансферное окно это один из самых безопасных трансферов с точки финансов.

    Мы понимаем, что мы можем сделать и этого контракта, если все сложится положительно для нас.

    Трансферное окно заканчивается 2 сентября. Что-то будет до его конца», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс». 0

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