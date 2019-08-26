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    Гол Заболотного не спас «Сочи» от поражения в матче с «Уралом»

    «Урал» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» одержал домашнюю победу над «Сочи» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 16-й минуте, в ворота «Сочи» был назначен пенальти за фол против Бавина. Эрик Бикфалви с пенальти аккуратно пробил в нижний угол, а Джанаев не угадал и завалился в противоположную сторону.

    Сочинцы отыгрались на 43-й минуте. Бурмистров с правого края влетел в штрафную и прострелил в центр, мяч отскочил к Заболотному, который с трёх метров поразил пустые ворота «Урала».

    На 74-й минуте Димитров сделал мягкий заброс в сочинскую штрафную, Панюков выиграл верх и пробил головой точно под дальнюю штангу.

    А на 84-й минуте Димитров от правого фланга сместился в центр и в двух метрах от штрафной нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот «Сочи».

    «Урал» с десятью очками занимает восьмое место в таблице РПЛ. В следующем туре «шмели» сыграют дома с «Краснодаром».

    «Сочи» набрал три очка и занимает 15-е место. 31 августа южане встретятся на выезде с «Рубином».

    РПЛ. 7-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Сочи» — 3:1 (1:1)
    Голы: Бикфалви, 16 — с пенальти (1:0). А.Заболотный, 43 (1:1). Панюков, 74 (2:1). Димитров, 84 (3:1)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Насыров, 90), Аугустыняк, Бумаль, Бикфалви, Бавин (Ильин, 65), Панюков (Егорычев, 79)«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов (Калугин, 80), Лагатор, Юрганов (Мостовой, 36), Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Карапетян, 77), А.Заболотный, ПолозПредупреждения: Набиуллин, 37. Ароян, 45+2. Димитров, 79
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