«Урал» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

На 16-й минуте, в ворота «Сочи» был назначен пенальти за фол против Бавина. Эрик Бикфалви с пенальти аккуратно пробил в нижний угол, а Джанаев не угадал и завалился в противоположную сторону.

Сочинцы отыгрались на 43-й минуте. Бурмистров с правого края влетел в штрафную и прострелил в центр, мяч отскочил к Заболотному, который с трёх метров поразил пустые ворота «Урала».

На 74-й минуте Димитров сделал мягкий заброс в сочинскую штрафную, Панюков выиграл верх и пробил головой точно под дальнюю штангу.

А на 84-й минуте Димитров от правого фланга сместился в центр и в двух метрах от штрафной нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот «Сочи».

«Урал» с десятью очками занимает восьмое место в таблице РПЛ. В следующем туре «шмели» сыграют дома с «Краснодаром».

«Сочи» набрал три очка и занимает 15-е место. 31 августа южане встретятся на выезде с «Рубином».