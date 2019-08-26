Парфенов: Когда забили мяч, то появилось волнение

Главный тренер «Урала»поделился впечатлениями после победы над(3:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Активное начало было в матче "Урал" — "Сочи". Когда забили мяч, то появилось волнение. Соперник перестроился.

Тренерский штаб скорректировал моменты, попросили игроков не садиться глубоко в оборону. Мы просим в каждой игре наносить больше дальних ударов. Акцентируем на этом внимание.

Ильин появился на поле? Он вышел изначально левым нападающим, чтобы он помогал Меркулову. Хотелось добавить в скорости.

Удача сама не свалится, поэтому надо предлагать максимум от начала игры и до конца», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0