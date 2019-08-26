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    Парфенов: Когда забили мяч, то появилось волнение

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после победы над «Сочи» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Активное начало было в матче "Урал" — "Сочи". Когда забили мяч, то появилось волнение. Соперник перестроился.

    Тренерский штаб скорректировал моменты, попросили игроков не садиться глубоко в оборону. Мы просим в каждой игре наносить больше дальних ударов. Акцентируем на этом внимание.

    Ильин появился на поле? Он вышел изначально левым нападающим, чтобы он помогал Меркулову. Хотелось добавить в скорости.

    Удача сама не свалится, поэтому надо предлагать максимум от начала игры и до конца», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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