«Барселона» предлагает много денег и Усмана Дембеле в обмен на Неймара

Каталонскаясделала еще одно предложениекасательно. На этот раз кроме денег испанский клуб включил в сделку молодого вингера

Как сообщает издание Telefoot, за 27-летнего бразильца «Барса» предложила ПСЖ больше денег. Также клуб готов расстаться с Усманом Дембеле. «Сине-гранатовые» недовольны тем, как сейчас идут дела француза в команде. Руководство считает, что футболист недобросовестно относится к делу.

Сам же Неймар не против отыграть еще один сезон в составе «парижан». Хотя из-за ожесточенной борьбы «Реала» и «Барселоны» за трансфер футболиста вариант с его переходом до конца трансферного окна не исключается. 0