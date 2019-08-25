Борнмут — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.08.2019)

Составы команд:
«Борнмут»: Стив Кук, Натан Аке, Джошуа Кинг, Хефферсон Лерма, Чарли Дэниелс, Арон Ремсдейл, Каллум Уилсон, Адам Смит, Райан Фрейзер, Филип Биллинг, Крис Мепэм.
«Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Давид Сильва, Николас Отаменди, Эдерсон.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.