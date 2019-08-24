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    Семин: Очко — это движение вперед, тем более на выезде с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Обсуждали с Галицким футбол, его замечательный стадион, инфраструктуру. Этим можно только восхищаться.

    Очко — это движение вперед, тем более на выезде с "Краснодаром", который был сильно мотивирован после поражения в Греции.

    Исходя из нашей ситуации — это нормальный результат. У нас тоже ситуация сложная была перед матчем. Игнатьев травмирован, Рыбусь тоже.

    Алексей Миранчук не мог играть полный матч. Поэтому для нас все сложилось неплохо.

    Периодически преимущество было у нас, но больше у "Краснодара". Они же хозяева.

    Замена Миранчука? Посчитал, что надо сделать так. Думаю, сил у Жемалетдинова оставалось побольше. Переходить на схему с 4 защитниками тоже было опасно. Ну вот так среагировал.

    "Краснодар" моментами переигрывал нас? Ну да. Во-первых, была необычная жара, а во-вторых, мы играли против хорошей команды», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер».

    После этой встречи «Локомотив» набрал 14 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. 0

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