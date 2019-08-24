Семин: Очко — это движение вперед, тем более на выезде с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Обсуждали с Галицким футбол, его замечательный стадион, инфраструктуру. Этим можно только восхищаться.

Очко — это движение вперед, тем более на выезде с "Краснодаром", который был сильно мотивирован после поражения в Греции.

Исходя из нашей ситуации — это нормальный результат. У нас тоже ситуация сложная была перед матчем. Игнатьев травмирован, Рыбусь тоже.

Алексей Миранчук не мог играть полный матч. Поэтому для нас все сложилось неплохо.

Периодически преимущество было у нас, но больше у "Краснодара". Они же хозяева.

Замена Миранчука? Посчитал, что надо сделать так. Думаю, сил у Жемалетдинова оставалось побольше. Переходить на схему с 4 защитниками тоже было опасно. Ну вот так среагировал.

"Краснодар" моментами переигрывал нас? Ну да. Во-первых, была необычная жара, а во-вторых, мы играли против хорошей команды», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер».

После этой встречи «Локомотив» набрал 14 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. 0