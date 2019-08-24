Матвеев: Ошибка Сафонова не заметна — «Краснодар» не проиграл

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после ничьей против(1:1) в матче 7-го тура РПЛ и прокомментировал нелепую ошибку вратаря, которая привела к голу.

«Матч сложился трудно, но мы показали хороший уровень игры. Наверно, эта игра напомнила прошлый сезон.

Радостно, что, находясь в таком графике, показали хороший уровень готовности и игры.

Матч начался не очень приятно, но Шапи предал команде некий импульс, она стала предпринимать более активные действия.

Мы считаем, что с середины первого тайма и во втором мы были ближе к победе.

Не удалось довести концовку в Афинах, но идем дальше. Радует, что после неприятного поражения мы выдали хороший матч.

И поддержка стадиона — это очень здорово, и то, что во вторник он будет полон. Это поможет доказать нам, что можно все перевернуть, несмотря на поражение 0:4. Все реально. Мы хотим, чтобы люди поддержали нас.

Не буду скрывать, решение "Локомотива" играть в 3 центральных защитника стало новостью для нас.

Но мы не впервые играли против таких команд — матчи с "Уфой", "Ахматом", поэтому нам было привычно, мы быстро перестроились.

Ошибки вратарей иногда случаются иногда, и разбирать, почему именно Матвей сыграл так, а не по-другому, очень сложно. Он и сам может не ответить на этот вопрос.

Наверно, где-то что-то не рассчитал, но он много раз выручал нашу команду, помогал нам побеждать. Команда не проиграла, и эта ошибка не стала заметной. Так бывает», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0