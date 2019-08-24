Тренерские штабыи московскогоогласили стартовые составы на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Ольссон, де Вильена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон.

Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Рамирес, Камболов, Панталеан, Намли, Иван, Берг.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Рыбусь, Коломейцев, Миранчук Ал., Куликов, Тугарев, Титков, Джорджевич, Эдер.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.70, на ничью — 3.38, тогда как на успех «Локо» — 2.84.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0