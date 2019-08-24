Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.08.2019)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Шейн Даффи, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Флорин Андоне, Леандро Троссард, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Дэниел Бёрн.
«Саутгемптон»: Янник Вестергор, Дэнни Ингс, Че Адамс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ангус Ганн, Ян Беднарек, Kevin Danso, Янн Валери.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.