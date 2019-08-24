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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.08.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Саутгемптон Календарь АПЛ
    В 17:00 в АПЛ начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон».

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    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Шейн Даффи, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Флорин Андоне, Леандро Троссард, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Дэниел Бёрн.

    «Саутгемптон»: Янник Вестергор, Дэнни Ингс, Че Адамс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ангус Ганн, Ян Беднарек, Kevin Danso, Янн Валери.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

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