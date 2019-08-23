Ещенко: Не ожидали, что соперник сядет

Защитникпрокомментировал поражение отв первом матче 4-го отборочного раунда(0:1).

Андрей Ещенко ФК «Спартак» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Поначалу было непривычно, ведь в Москве нет такой погоды. Было душно. Но поле и соперник позволяли играть. Мы не ожидали, что соперник сядет. Думали, будет больше прессинга, активных действий. Потом начали перестраиваться, играть в пас. Не хватало только последней передачи. Подходы были. Сами, наверное, не поверили в себя.

Мы сами не поверили в свои силы. Надо было спокойно играть в пас, выходить из обороны. Пацаны техничные, хорошие. Но даже если они прессинговали, мы спокойно выходили через пас.

Надо в свои силы поверить и все. Добьемся результата», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Ответная игра пройдет в Москве 29 августа. 0