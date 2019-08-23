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    Ещенко: Не ожидали, что соперник сядет

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    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение от «Браги» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (0:1).

    Андрей Ещенко
    Андрей Ещенко

    «Поначалу было непривычно, ведь в Москве нет такой погоды. Было душно. Но поле и соперник позволяли играть. Мы не ожидали, что соперник сядет. Думали, будет больше прессинга, активных действий. Потом начали перестраиваться, играть в пас. Не хватало только последней передачи. Подходы были. Сами, наверное, не поверили в себя.

    Мы сами не поверили в свои силы. Надо было спокойно играть в пас, выходить из обороны. Пацаны техничные, хорошие. Но даже если они прессинговали, мы спокойно выходили через пас.

    Надо в свои силы поверить и все. Добьемся результата», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

    Ответная игра пройдет в Москве 29 августа. 0

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