На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 годана сегодняшний день продано 16 тысяч билетов. Матч пройдет на стадионе «Калининград», вмещающий 35 015 человек.

На матч Россия — Казахстан продано уже 16 тысяч билетов globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«На данный момент на отборочный матч ЧЕ-2020 Россия — Казахстан, который пройдет 9 сентября, в Калининграде, продано 16 тысяч билетов. С учетом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов», — сообщили Sport24 в пресс-службе РФС.

Ранее сообщалось, что каждый болельщик может купить до 4 билетов в одни руки. Самый дешевый билет без скидки обойдется в 750 рублей, самый дорогой — в 10 тысяч рублей.

Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября. Начало — в 21:45 мск. В турнирной таблице отборочной группы I после четырех матчей сборная России занимает второе место, набрав девять очков. Сборная Казахстана идет следом, имея в активе шесть очков. Лидирует с 12 очками команда Бельгии. 0