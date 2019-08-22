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    На матч Россия — Казахстан продано уже 16 тысяч билетов

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года РоссияКазахстан на сегодняшний день продано 16 тысяч билетов. Матч пройдет на стадионе «Калининград», вмещающий 35 015 человек.

    На матч Россия — Казахстан продано уже 16 тысяч билетов
    На матч Россия — Казахстан продано уже 16 тысяч билетов

    «На данный момент на отборочный матч ЧЕ-2020 Россия — Казахстан, который пройдет 9 сентября, в Калининграде, продано 16 тысяч билетов. С учетом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов», — сообщили Sport24 в пресс-службе РФС.

    Ранее сообщалось, что каждый болельщик может купить до 4 билетов в одни руки. Самый дешевый билет без скидки обойдется в 750 рублей, самый дорогой — в 10 тысяч рублей.

    Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября. Начало — в 21:45 мск. В турнирной таблице отборочной группы I после четырех матчей сборная России занимает второе место, набрав девять очков. Сборная Казахстана идет следом, имея в активе шесть очков. Лидирует с 12 очками команда Бельгии. 0

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