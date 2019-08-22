СМИ: Навас хочет уйти из «Реала»

Вратарьобратился к руководству команды с просьбой о трансфере, сообщает Marca.

По информации источника, 32-летний голкипер недоволен тем, что является вторым номером в команде, он хотел бы получать больше игровой практики.

Навас пытался обсудить данную проблему с руководством, но главный тренер команды Зинедин Зидан уверен в том, что первым номером должен быть бельгиец Тибо Куртуа.

Заинтересованность в услугах Наваса проявлял ПСЖ. Не исключается, что парижане возобновят интерес к его кандидатуре.

Нынешний контракт Наваса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро. 0