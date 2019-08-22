Канчельскис: Вызов Чалова в молодежку — это смешно, у меня слов нет

Бывший полузащитник сборной Россиипрокомментировал вызов в состав российской молодежки нападающего ЦСКА

Армейский форвард вызван на игры отборочного этапа чемпионата Европы-2021 с Сербией (Саранск, 6 сентября, 19:00 мск) и Болгарией (София, 10 сентября, 20:30 мск).

В июне Чалов привлекался в основную сборную страны.

«Я уже ничему не удивляюсь. Мы каждый год кричим, радуемся нашему футболу, а на самом деле все хуже и хуже. Сейчас Чалов нужен нашей национальной сборной.

Если бы молодежная сборная участвовала или претендовали на ЧЕ или была в финале, то еще можно понять. Ну это смешно, у меня слов нет.

Почему Черчесов не доверяет? Это вопрос тренерскому штабу, почему нет доверия к лучшему бомбардиру. Дайте хоть шанс проявить себя, и не выходить на 10–15 минут, а провести полный матч.

Понятно, что есть Дзюба и Смолов и они считают, что нападающих хватает. Но нужно давать шанс и таким футболистам, как Чалов.

Кажется, что это понижение: основная сборная и тут — молодежная. Наоборот с молодежной надо тянутся в основную, а у нас все наоборот. Честно говоря, это все странно», — сказал Канчельскис Sport24. 0