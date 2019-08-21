ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар«Реал», сэкономь 222 миллиона евро! Неймару и Азару нет места в одной команде
  • 08:16
    • СМИ: «Барселона» готовится к презентации Неймара
  • 01:54
    • Роналду: Сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя
  • 23:18
    • Игроки «Пари Сен-Жермен» недовольны Тухелем
  • 19:02
    • Тульский «Арсенал» усилился немецким защитником
  • 18:51
    • Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей
    Все новости спорта

    «Милан» хочет арендовать новичка «Реала»

    Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Милан
    Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «Милан» на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Лука Йович
    Лука Йович

    Ранее отмечалось, что игрок не впечатлил главного тренера столичной команды Зинедина Зидана на предсезонных сборах и может покинуть клуб. Сам серб готов бороться за место в стартовом составе.

    Йович присоединился к «галактикос» нынешним летом за сумму порядка 60 миллионов евро и уже дебютировал за команду в чемпионате Испании, выйдя на замену в матче первого тура Примеры против «Сельты» (3:1).

    В прошлом сезоне серб провел за немецкий «Айнтрахт» 47 матчей, в которых забил 27 голов и сделал семь результативных передач. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Реал», сэкономь 222 миллиона евро! Неймару и Азару нет места в одной команде
  • Вчера в 21:56
    •
  • Прогноз
  • «Олимпиакос» — «Краснодар»
  • 1.60
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ротор» неудачи в Кубке России?
  • «Алания» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Торпедо» рассчитывать на победу «всухую»?
  • «Велес» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Какие шансы у «Лидса» на продолжение победного пути?
  • «Лидс» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Миши Батшуайи Футбол Трансферный дайджест. 13 — 19 августаУсилится ли «Спартак» форвардом «Челси», продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где продолжит карьеру хавбек «МЮ» — в подборке трансферных новостей последних дней 19/08/2019 в 20:130
  • 08:00
    • Рублев вышел в 1/8 финала турнира в США
  • 10:29
    • «Бешикташ» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
  • 10:13
    • «Милан» хочет арендовать новичка «Реала»
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА, «Зенит» потерял очки дома, «Локо» победил в гостях у «Динамо»Календарь, результаты и обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу 19/08/2019 в 23:100
  • Экспресс дня

  • Выстоят ли «быки» в Греции?
  • 3.24
    •
  • 08:48
    • «Вильярреал» подписал контракт с хавбеком «Малаги»
  • 08:32
    • «Палмейрас» обыграл «Гремио» в Кубке Либертадорес
  • 01:58
    • Коноплянка договорился с «Бешикташем»
    Лэмпарду нужно проявлять тактическую гибкость Футбол Лэмпард провалится в «Челси» без баланса в игреРеакция прессы на матч «Челси» — «Лестер» 19/08/2019 в 15:570
  • 16:46
    • Егоров: Гол Ригони нужно было засчитывать
  • 01:35
    • Потапова не вышла в третий круг турнира в Нью-Йорке
  • 01:21
    • Президент «Лиона»: Ни в «МЮ», ни в «Юве» Муссу Дембеле не продадим
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие