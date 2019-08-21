«Милан» хочет арендовать новичка «Реала»

Нападающийможет перейти вна правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее отмечалось, что игрок не впечатлил главного тренера столичной команды Зинедина Зидана на предсезонных сборах и может покинуть клуб. Сам серб готов бороться за место в стартовом составе.

Йович присоединился к «галактикос» нынешним летом за сумму порядка 60 миллионов евро и уже дебютировал за команду в чемпионате Испании, выйдя на замену в матче первого тура Примеры против «Сельты» (3:1).

В прошлом сезоне серб провел за немецкий «Айнтрахт» 47 матчей, в которых забил 27 голов и сделал семь результативных передач. 0