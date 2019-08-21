ПСЖ намерен подписать Доннарумму

Руководствов поисках нового голкипера после того как из команды ушел. По данным L'Equipe, представители «парижан» заинтересованы в услугах молодого вратаря

Наиболее заинтересованным лицом является спортивный директор ПСЖ Леонардо, который в свое время работал в стане «россонери». Таким образом, специалист хорошо знает голкипера «дьяволов».

Сейчас Доннарумма имеет контракт, который заканчивается в июне 2021 года. Стоимость игрока составляет 55 млн евро. По слухам, ПСЖ готов отдать за футболиста в районе 70 млн евро.

В свои 20 лет голкипер провел 164 матча в составе «Милана». За этот период он пропустил 166 голов. 0