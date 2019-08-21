Агент: Усман Дембеле останется в «Барсе» — уверен на сто процентов

Агент Мусса Сиссоко, представляющий полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщил, что футболист не намерен покидать каталонский клуб.

Ранее появилась информация, что футболист отказался проходить медицинское обследование после матча с «Атлетиком» (0:1) и улетел в Сенегал.

Медицинское обследование, которое было проведено в понедельник, выявило у Дембеле повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Восстановление может занять 5 недель.

«Это ложь. Он не летал в Сенегал, а был в Ренне, в доме своей матери. Уверен на 100 процентов. Травму он обнаружил только в понедельник на тренировке

Усман не думал ни минуты об уходе из "Барселоны". Ему очень комфортно в клубе, несмотря на интерес больших европейских команд, он хочет добиться успеха в долгосрочной перспективе.

К сожалению, травма временно остановила Усмана в желании провести отличный сезон, но это не влияет на его жажду успеха.

Убежден, что он вернется в строй в кратчайшие сроки, чтобы ответить на критику, которая наносит ущерб его имиджу.

Уверен на 1000 процентов, что он останется в "Барсе" и будет чтить цвета клуба», — сказал Сиссоко Mundo Deportivo. 0