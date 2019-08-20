Жиго: Пусть для Ефремова восстановление пройдет хорошо

Защитник «Спартака»пообещал связаться с травмированным хавбеком ЦСКАи пожелать ему здоровья.

Армеец получил тяжелую травму после контакта с Жиго в матче шестого тура чемпионата России. Дерби завершилось победой красно-белых — 2:1, оба мяча забил Жиго.

«Надеюсь, травма Ефремова не оказалась серьезной. Желаю ему здоровья.

Разрыв крестообразных связок? Ох нет... Очень плохие новости. Я очень расстроен. Обязательно напишу ему и пожелаю здоровья.

Сам проходил через такое. Но когда в столкновении с Дзюбой порвал связки, понимал, что это игровой момент и он не желал мне зла.

В общем, пусть для Ефремова восстановление пройдет хорошо и он поскорее вернется на поле», — приводит слова Жиго Sport24. 0