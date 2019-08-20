ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар«Реал», сэкономь 222 миллиона евро! Неймару и Азару нет места в одной команде
  • 23:18
    • Игроки «Пари Сен-Жермен» недовольны Тухелем
  • 19:02
    • Тульский «Арсенал» усилился немецким защитником
  • 18:51
    • Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей
  • 18:07
    • Сестры Аверины вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ
  • 16:58
    • Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»
    Все новости спорта

    Невилл утверждает, что Салах уйдет из «Ливерпуля»

    Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл утверждает, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в ближайшие 12 месяцев покинет мерсисайдский клуб.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах

    «Салах собирается уехать в следующие 12 месяцев. Он уйдет, я могу это абсолютно гарантировать», — сказал Невилл CNN.

    Сам египетский форвард при этом настаивает на том, что счастлив в «Ливерпуле».

    «Я счастлив в Ливерпуле. Я счастлив в городе — я люблю фанатов, и они любят меня. Я счастлив в клубе», — утверждает Салах.

    Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

    После перехода в английский клуб из «Ромы» египтянин два года подряд становился лучшим бомбардиром АПЛ. В минувшем сезоне Салах вместе с командой победил в Лиге чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» проявил себя по-чемпионски
  • 18/08/2019 в 02:22
    •
  • Прогноз
  • «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейкс»
  • 1.58
  • Послезавтра в 05:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ротор» неудачи в Кубке России?
  • «Алания» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Выстоит ли «Чарльтон» в домашнем матче против «Ноттингема»?
  • «Чарльтон Атлетик» — «Ноттингем Форест» (к. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Какие шансы у «Лидса» на продолжение победного пути?
  • «Лидс» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Миши Батшуайи Футбол Трансферный дайджест. 13 — 19 августаУсилится ли «Спартак» форвардом «Челси», продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где продолжит карьеру хавбек «МЮ» — в подборке трансферных новостей последних дней Вчера в 20:130
  • 15:33
    • Названы арбитры на матч «Брага» — «Спартак»
  • 15:18
    • Круговой подписал контракт с «Зенитом» — СМИ
  • 15:02
    • Ефремов выбыл на длительный срок из-за травмы колена
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА, «Зенит» потерял очки дома, «Локо» победил в гостях у «Динамо»Календарь, результаты и обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:100
  • Экспресс дня

  • Кто станет ближе к групповому этапу ЛЧ?
  • 4.77
    •
  • 23:40
    • Невилл утверждает, что Салах уйдет из «Ливерпуля»
  • 23:34
    • «Монако» намерен арендовать нападающего «Лестера»
  • 23:17
    • Еремин: Не хотелось бы оказаться на месте Базаревича
    Лэмпарду нужно проявлять тактическую гибкость Футбол Лэмпард провалится в «Челси» без баланса в игреРеакция прессы на матч «Челси» — «Лестер» Вчера в 15:570
  • 22:59
    • Йович: Слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться
  • 22:51
    • Защитник «Олимпиакоса»: Играю хорошо, только когда хорошо играет вся команда
  • 22:35
    • Ари и Мартынович не сыграют с «Олимпиакосом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие