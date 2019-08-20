Невилл утверждает, что Салах уйдет из «Ливерпуля»

Мохамед Салах
globallookpress.com
«Салах собирается уехать в следующие 12 месяцев. Он уйдет, я могу это абсолютно гарантировать», — сказал Невилл CNN.
Сам египетский форвард при этом настаивает на том, что счастлив в «Ливерпуле».
«Я счастлив в Ливерпуле. Я счастлив в городе — я люблю фанатов, и они любят меня. Я счастлив в клубе», — утверждает Салах.
Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
После перехода в английский клуб из «Ромы» египтянин два года подряд становился лучшим бомбардиром АПЛ. В минувшем сезоне Салах вместе с командой победил в Лиге чемпионов. 0