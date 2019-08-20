Невилл утверждает, что Салах уйдет из «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»утверждает, что нападающий «Ливерпуля»в ближайшие 12 месяцев покинет мерсисайдский клуб.

«Салах собирается уехать в следующие 12 месяцев. Он уйдет, я могу это абсолютно гарантировать», — сказал Невилл CNN.

Сам египетский форвард при этом настаивает на том, что счастлив в «Ливерпуле».

«Я счастлив в Ливерпуле. Я счастлив в городе — я люблю фанатов, и они любят меня. Я счастлив в клубе», — утверждает Салах.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

После перехода в английский клуб из «Ромы» египтянин два года подряд становился лучшим бомбардиром АПЛ. В минувшем сезоне Салах вместе с командой победил в Лиге чемпионов. 0