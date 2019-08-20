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    Понсе: Атмосфера на стадионе была похожа на южноамериканскую

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    Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

    Эсекиэль Понсе
    Эсекиэль Понсе

    Сам форвард пропускал игру из-за дисквалификации.

    «Ощущения просто невероятные были, эмоции захлестывали. Хотел бросить все и бежать помогать команде

    Смотреть с трибун всегда больно. Но что делать — надо отбывать наказание. А победа очень приятна.

    Такие победы всегда особенно ценны, когда команда на пределе возможностей, показывая характер, побеждает. Поэтому всех ребят поздравляю. Это было здорово.

    Атмосфера на стадионе была похожа на южноамериканскую. Хочется поаплодировать болельщикам. Они сделали невероятное. Их заслуга в победе очень большая. Как они пели и гнали команду вперед — это дорогого стоит.

    Спасибо "Спартаку" за вызов в олимпийскую сборную Аргентины. Уверен, что это благодаря клубу. Меня заметили. Для меня это большая радость и большая ответственность», — сказал в эфире YouTube-канала «Спартака» Понсе. 0

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