Карасев: На такие игры, как столичное дерби, не нужно долго настраиваться

Главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) Сергей Карасев рассказал, как успел подготовиться к дерби.

Изначально главным арбитров встречи должен был быть Алексей Еськов, но незадолго до матча он получил травму.

«Честно говоря, я первым делом позвонил Алексею Еськову. У меня сразу возник вопрос: что с ним случилось? У меня тоже недавно была травма, я восстанавливался два месяца.

Так что я испугался за коллегу. Прояснил ситуацию и пожелал ему удачи. Пользуясь случаем через ваше издание желаю Лехе Еськову здоровья!

Надеюсь, не все так у него страшно и он скоро вернется в строй. И будет дальше качественно проводить матчи.

На такие игры не нужно много времени для настроя. Что называется, тебя будят среди ночи и говорят — ты судишь "Спартак" — ЦСКА.

Это радость! И большая ответственность. Все это настолько мобилизует, что ты обо всем забываешь и не нужно лишних слов.

Если честно, я своих ассистентов по вчерашнему матчу Антона Аверьянова, Константина Шаламберидзе на установке особо ни о чем не просил. Здесь не надо было много говорить», — приводит слова Карасева «Спорт-Экспресс». 0