Йович: Слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться

Форвард «Реал Мадрид»опроверг слухи об уходе из команды.

Ранее сообщалось, что 21-летний нападающий не произвёл впечатления на Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому на «Сантьяго Бернабеу» начали рассматривать вариант с арендой футболиста в другой клуб.

«Зидан верит в меня. Его мнение не изменилось за то время, что мы работаем вместе.

Я учусь у него изо дня в день. Я очень доволен, потому что он как игрок и тренер находится на вершине мирового футбола».

Новости СМИ о моем уходе из «Реала» заставляют меня смеяться. Всегда будут такие истории. Я привык к таким комментариям с начала моей карьеры, смирился с тем фактом, что такие комментарии всегда могут быть. Время покажет, что правда.

Я готов приложить максимум усилий и предложить клубу все, что могу. Не жду выхода на поле во всех матчах. Однако благодаря работе и усилиям я достигну своей цели.

Я доволен тем, как клуб принял меня. Хочу скорее забить, но я не спешу. Знаю, что мое время придет«, — сказал Йович novosti.rs.

Этим летом сербский игрок перешел из "Айнтрахта" в "Реал" за 60 млн евро. 0