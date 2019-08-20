Алдонин: ЦСКА не хватает опыта и исполнителей

Бывший полузащитник ЦСКАвысказал мнение о поражении армейцев в московском дерби со(1:2).

«Меня не впечатлило качество футбола. Да, было много борьбы. Некоторые эпизоды матча показались неплохими.

У меня двоякие чувства, потому что ЦСКА проиграл. Нет удовлетворения после этого дерби, конечно.

В составе армейцев могу выделить Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева. Если говорить о "Спартаке", то были хороши Андре Шюррле и Самуэль Жиго, который забил два мяча.

Считаю, что работа в "Спартаке" еще ведется. Сложно утверждать, что все налажено — мало времени прошло. Надо смотреть за состоянием команды на протяжении всего сезона.

Красно-белые победили — это важно. На фоне хороших результатов строить связи между игроками, конечно, легче. В первом тайме "Спартак" на домашней арене мало что создал, ЦСКА владел преимуществом.

Для ЦСКА это не первая встреча, в которой команде, не смотря на хорошую игру, не удается победить. Это связано и с тем, что команда молодая.

Сейчас ей свойственны спады, скорее — даже сбои. Не хватает опыта. В целом, ЦСКА хорошо играл. Мало исполнителей, также армейцев преследуют травмы.

Получил повреждение футболист основного состава Арнор Сигурдссон, который забивает голы и раздает передачи. Дмитрий Ефремов долго не играл, Константин Кучаев также после продолжительного перерыва.

Пока игра армейцев не идеальна. Но никакой трагедии не случилось, нужно работать», — сказал Алдонин «Матч ТВ». 0