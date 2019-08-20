ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони Марсьяль и Маркус РэшфордОбнадеживающее начало сезона для «Манчестер Юнайтед»
  • 19:02
    • Тульский «Арсенал» усилился немецким защитником
  • 18:51
    • Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей
  • 18:07
    • Сестры Аверины вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ
  • 16:58
    • Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»
  • 16:46
    • Егоров: Гол Ригони нужно было засчитывать
    Все новости спорта

    Алдонин: ЦСКА не хватает опыта и исполнителей

    ЦСКА Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о поражении армейцев в московском дерби со «Спартаком» (1:2).

    Евгений Алдонин
    Евгений Алдонин

    «Меня не впечатлило качество футбола. Да, было много борьбы. Некоторые эпизоды матча показались неплохими.

    У меня двоякие чувства, потому что ЦСКА проиграл. Нет удовлетворения после этого дерби, конечно.

    В составе армейцев могу выделить Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева. Если говорить о "Спартаке", то были хороши Андре Шюррле и Самуэль Жиго, который забил два мяча.

    Считаю, что работа в "Спартаке" еще ведется. Сложно утверждать, что все налажено — мало времени прошло. Надо смотреть за состоянием команды на протяжении всего сезона.

    Красно-белые победили — это важно. На фоне хороших результатов строить связи между игроками, конечно, легче. В первом тайме "Спартак" на домашней арене мало что создал, ЦСКА владел преимуществом.

    Для ЦСКА это не первая встреча, в которой команде, не смотря на хорошую игру, не удается победить. Это связано и с тем, что команда молодая.

    Сейчас ей свойственны спады, скорее — даже сбои. Не хватает опыта. В целом, ЦСКА хорошо играл. Мало исполнителей, также армейцев преследуют травмы.

    Получил повреждение футболист основного состава Арнор Сигурдссон, который забивает голы и раздает передачи. Дмитрий Ефремов долго не играл, Константин Кучаев также после продолжительного перерыва.

    Пока игра армейцев не идеальна. Но никакой трагедии не случилось, нужно работать», — сказал Алдонин «Матч ТВ». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победа имени Жиго. Француз выиграл дерби для «Спартака»
  • 02:02
    •
  • Прогноз
  • АПОЭЛ — «Аякс»
  • 1.89
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» столкнется с сопротивлением
  • АПОЭЛ — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Темная лошадка» ЛАСК вновь выстрелит в Лиге чемпионов
  • ЛАСК — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Продолжит ли «Клуж» собирать «скальпы» фаворитов?
  • «ЧФР Клуж» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА, «Зенит» потерял очки дома, «Локо» победил в гостях у «Динамо»Календарь, результаты и обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:100
  • 15:18
    • Круговой подписал контракт с «Зенитом» — СМИ
  • 15:02
    • Ефремов выбыл на длительный срок из-за травмы колена
  • 17:14
    • Азар может вернуться на поле 1 сентября
    Лэмпарду нужно проявлять тактическую гибкость Футбол Лэмпард провалится в «Челси» без баланса в игреРеакция прессы на матч «Челси» — «Лестер» Вчера в 15:570
  • Экспресс дня

  • Кто станет ближе к групповому этапу ЛЧ?
  • 4.77
    •
  • 20:10
    • Алдонин: ЦСКА не хватает опыта и исполнителей
  • 20:00
    • Де Вильена надеется на гол Берга в ворота «Олимпиакоса»
  • 19:49
    • Матвеев рассчитывает забить «Олимпиакосу» в гостях
    Игроки «Арсенала» Футбол АПЛ. Победы «Арсенала» и «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» расписали ничьюПодробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги 00:160
  • 16:27
    • Мальдини: Лаксальт и Стринич покинут «Милан»
  • 16:08
    • «Рома» продлила контракт с защитником
  • 19:33
    • Дембеле разозлил руководство «Барселоны» неявкой на медосмотр
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие