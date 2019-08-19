«Спартак» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, Бакаев, Умяров, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.80, на ничью — 3.20, тогда как на успех «Спартака» — 3.0.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0