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    Шюррле, Тиль и Ларссон выйдут в старте «Спартака» на дерби с ЦСКА

    «Спартак» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

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    Определились стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, Бакаев, Умяров, Мелкадзе.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.80, на ничью — 3.20, тогда как на успех «Спартака» — 3.0.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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