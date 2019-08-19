Карл-Хайнц Румменигге доволен арендой Коутиньо

Председатель правления мюнхенскойподелился своими впечатлениями от перехода Фелиппеиз. Топ-менежер «баварцев» очень доволен проделанной работой, сообщают на официальном сайте клуба.

«Мы долгое время работали над переходом Филиппе Коутиньо и теперь очень счастливы, что этот трансфер наконец-то реализован. Мы благодарны "Барселоне" за осуществление этого трансфера. В лице Филиппе "Бавария" приобрела креативного и очень техничного футболиста, который сможет усилить нашу атаку», — отметил Румменигге.

В «Баварии» Коутиньо будет выступать под 10 номером. Его аренда обошлась клубу в 8,5 млн евро. Также «мюнхенцы» смогут выкупить права на футболиста за 120 млн евро. Договор аренды действует до 30 июня 2020 года. 0