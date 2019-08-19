Кикнадзе: «Локомотив» не ставит задачу сохранить Миранчуков

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб готов к продаже братьев Миранчуков, а также отметил, что трансферная кампания железнодорожников еще не завершена.

«Задачи сохранить Миранчуков в команде у нас нет. У нас есть задача, чтобы ребята развивались, чтобы талантливые ребята достигли максимум возможного и перепрыгнули свой максимум.

И игроки, и те, кто отстаивает их интересы, и клуб заинтересованы в том, чтобы ребята, если и уходили, то уходили бы в серьезные большие клубы.

Уже в это трансферное окно у нас есть некоторые предложения, но пока давайте отыграем Лигу чемпионов. Потом посмотрим, что будет зимой.

Трансферная кампания не завершена, еще чуть-чуть осталось. Мы смотрим разные варианты, думаем, притираем каждое решение. Каждый вариант — предмет скрупулезного изучения и длительных обсуждений.

Думаю, что этот состав способен выйти из группы Лиги чемпионов и решать серьезные задачи. Посмотрим, какая будет жеребьевка.

Но ЦСКА в прошлом году показал, что можно биться с грандами не то что на равных, а даже побеждать.

Для этого нужно выполнить ряд условий. Прежде всего — очень хотеть. А ребята хотят. Чего-чего, а за прошлый год "Локомотив" поквитаться очень хочет», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Локомотив» занял второе место в РПЛ и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В данный момент железнодорожники находятся на втором месте, на 1 очко отставая от лидирующего «Зенита». 0