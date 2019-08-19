Кононов: Второй тайм прибавили в игре, хватило для этого сил

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями после матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

«Почему проигрываем первые таймы? Я связываю это с перестраховкой игроков. Мы такую команду не даем.

Слишком сконцентрировано подходим к обороне, нежели к атаке. Но я думаю мы разберемся. Кое-что приходит на ум в плане тренировочного процесса.

В перерыве я сказал, что надо добавить в скорости, открывания и играть точнее в пас. Скорость передвижения, скорость передачи — это самое главное.

За счет чего "Спартак" переиграл ЦСКА? Первое — наши болельщики, которые нас гнали вперед. Второе — Хоть мы неудачно отыграли первый тайм, вся команда была заряжена на игру. Второй тайм прибавили в игре, хватило для этого сил.

Да, я доволен заменами. Мирзов вошел хорошо, ни одного мяча не потерял. Мельгарехо мог забить. Знаете, когда команда выигрывает, мы всеми довольны.

После паузы сразу забили. Мы собрались, я попросил игроков поближе подойти. Пару слов сказали о том, что концовка, и к ней надо ответственно подойти, прибавить в игре, в атаке и в обороне.

Так получилось, что забили», — отметил Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0