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    Кононов: Второй тайм прибавили в игре, хватило для этого сил

    Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями после матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Почему проигрываем первые таймы? Я связываю это с перестраховкой игроков. Мы такую команду не даем.

    Слишком сконцентрировано подходим к обороне, нежели к атаке. Но я думаю мы разберемся. Кое-что приходит на ум в плане тренировочного процесса.

    В перерыве я сказал, что надо добавить в скорости, открывания и играть точнее в пас. Скорость передвижения, скорость передачи — это самое главное.

    За счет чего "Спартак" переиграл ЦСКА? Первое — наши болельщики, которые нас гнали вперед. Второе — Хоть мы неудачно отыграли первый тайм, вся команда была заряжена на игру. Второй тайм прибавили в игре, хватило для этого сил.

    Да, я доволен заменами. Мирзов вошел хорошо, ни одного мяча не потерял. Мельгарехо мог забить. Знаете, когда команда выигрывает, мы всеми довольны.

    После паузы сразу забили. Мы собрались, я попросил игроков поближе подойти. Пару слов сказали о том, что концовка, и к ней надо ответственно подойти, прибавить в игре, в атаке и в обороне.

    Так получилось, что забили», — отметил Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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