«Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»

не будет оспаривать переход нападающего

По информации Sport.es, мадридский клуб отозвал жалобу на трансфер 28-летнего француза.

Отмечается, что к настоящему моменту в лиге еще не приступили к рассмотрению жалобы «матрасников», поскольку уверены, что переход был оформлен правильно.

Дополнительным аргументом для футбольных чиновников стал тот факт, что «Атлетико» так и не обратился в другие судебные инстанции.

Напомним, в июле «Барса» выкупила Гризманна за 120 миллионов евро. «Атлетико» настаивал на том, что каталонцы договорились с форвардом еще в марте, когда сумма отступных в его контракте составляла 200 миллионов. 0