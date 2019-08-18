«Динамо» — «Локомотив»: составы, онлайн, прогноз

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч шестого тура российской Премьер-лиги.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Рыков, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Н'Жье, Филипп, Шиманьски, Шейдаев.

Запасные: Седов, Кардозу, Морозов, Панченко, Черных, Калинин, Ордец, Москвичёв, Грулёв, Жоаозиньо, Евгеньев, Рауш.

«Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Идову, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Титков, Куликов, Сулейманов, Тугарев, Коломейцев, Мурило, Магкеев, Живоглядов, Кверквелия, Джорджевич

Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19:00 мск

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0