Каборе: «Динамо» реально упорно работает, но пока не везет

Новичокзаявил, что на данный момент команде не везет добиваться положительного результата.

«Почему голы даются с трудом? Довольно сложно ответить на вопрос, может, где-то везения не хватает. Но хочу сказать вот что. Команда очень здорово прогрессирует, даже по сравнению с тем моментом, когда я появился в "Динамо" и сейчас — мы сделали большой шаг вперед.

Я сам заметно прибавил за этот небольшой срок и чувствую это. Тренировочный процесс очень хороший, высокая интенсивность, много игровых упражнений и таких, которые моделируют различные игровые ситуации.

Мы реально упорно работаем. Коллектив просто замечательный. У нас просто есть все для того, чтобы добиваться результата. Пока, наверное, нам просто не хватает везения», — приводит слова Каборе официальный сайт «Динамо». 0