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    «Зенит» и «Ахмат» назвали составы

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    «Зенит» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ, который пройдет в Санкт-Петербурге.

    Александр Ерохин
    Александр Ерохин

    Из-за травм у «Зенита» матч пропустят Малком и Себастьян Дриусси.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Мак.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин.

    Запасные: Городов, Гиголаев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

    Начало матча — в 19:00 мск.

    Коэффициент на победу «Зенита» — 1,33, на ничью — 5,30, а на победу «Ахмата» — 10,50.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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