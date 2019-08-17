«Зенит» и «Ахмат» назвали составы

назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Из-за травм у «Зенита» матч пропустят Малком и Себастьян Дриусси.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Мак.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин.

Запасные: Городов, Гиголаев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

Начало матча — в 19:00 мск.

Коэффициент на победу «Зенита» — 1,33, на ничью — 5,30, а на победу «Ахмата» — 10,50.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0