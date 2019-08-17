«Урал» — «Крылья Советов»: счет матча — 1:3, обзор голов

В рамках шестого тура Российской Премьер-лигипринимал

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. После розыгрыша стандарта и подачи во вратарскую Раду Гынсарь нанес точный удар головой.

На 67-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Роман Емельянов заработал вторую желтую карточку и покинул поле.

На 79-й минуте «Крылья» увеличили свое преимущество. Артем Тимофеев совершил перехват, отдал на ход Александру Соболеву, а тот перебросил вышедшего из ворот голкипера.

Уже в компенсированное время «Урал» забил гол престижа. Его автором стал Андрей Панюков, который точно пробил под перекладину.

Еще через пять минут Деян Радонич довел счет до крупного, завершив контратаку гостей два в одного.