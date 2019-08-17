«Урал» — «Крылья Советов»: счет матча — 1:3, обзор голов

«Урал» — «Крылья Советов»
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Счет в матче был открыт на 28-й минуте. После розыгрыша стандарта и подачи во вратарскую Раду Гынсарь нанес точный удар головой.
На 67-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Роман Емельянов заработал вторую желтую карточку и покинул поле.
На 79-й минуте «Крылья» увеличили свое преимущество. Артем Тимофеев совершил перехват, отдал на ход Александру Соболеву, а тот перебросил вышедшего из ворот голкипера.
Уже в компенсированное время «Урал» забил гол престижа. Его автором стал Андрей Панюков, который точно пробил под перекладину.
Еще через пять минут Деян Радонич довел счет до крупного, завершив контратаку гостей два в одного.
РПЛ. 6-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3 (0:1)
Голы: Гынсарь, 28 (0:1). Соболев, 79 (0:2). Радонич, 84 (0:3). Панюков, 90+3 (1:3)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Насыров, Димитров (Бавин, 63), Аугустыняк, Бумаль, Бикфалви, Ильин (Юсупов, 88), Погребняк (Панюков, 46)«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Кабутов (Зиньковский, 76), Тимофеев, Гацкан (Мияйлович, 44), Гынсарь (Радонич, 69), Канунников, СоболевПредупреждения: Гынсарь, 16. Емельянов, 30. Комбаров, 45+2. Кабутов, 69. Панюков, 81. Кулаков, 88Удаление: Емельянов, 67 (грубая игра, вторая ж.к.)