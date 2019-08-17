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    Рахимов: Ничья — неплохой результат, когда играешь в меньшинстве

    Ахмат Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Ничья — неплохой результат, когда 85 минут играешь в меньшинстве. Но это сломало наше тактическое построение, потому что планировали прессинговать в первой фазе.

    Но пришлось скорректировать планы, потому что могли нарваться на контратаки. В первую очередь, нужно было внимательно в обороне сыграть. А в атаке уже посмотреть, как получится.

    Дотерпели, очень много подач было у соперника, у "Зенита" высокорослая команда. Надо отдать должное ребятам. Они бились и показали сердце», — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». 0

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