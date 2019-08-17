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    Иванович прокомментировал результат матча «Зенит» — «Ахмат»

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    Защитник питерского «Зенита» Бранислав Иванович поделился своими впечатлениями от игры с «Ахматом». Футболист выразил недовольство работой судейского корпуса, пишет «Чемпионат».

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    «Спасибо, что заметили не самое качественное судейство. Все это заметили, но что делать. Это показывает уровень. Но я бы обратил внимание на игру. Было очень тяжело. Поздравляю "Ахмат", они заслужили, но при этом и они недовольны судейством. Но мы идём дальше.

    Тянуть время — это право "Ахмата". Только один человек на поле может это поменять. Понятно, что в меньшинстве ты стараешься украсть каждую секунду. К ним претензий нет никаких, остальное всё видели сами.

    В моем понимании футбола в моменте с красной карточкой Уциева надо было дать доиграть и засчитать гол. По правилам точно не знаю, поэтому не могу тут обвинять судью. Может, он не ошибался», — цитирует Ивановича «Чемпионат».

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    • Напомним, что матч завершился вничью со счетом 0:0. «Зенит» владели как игровым, так и численным преимуществом. В начале поединка арбитр встречи удалил Развана Уциева за фол против Александра Ерохина. 0

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