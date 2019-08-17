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    Глушаков: Позор — это когда дома теряют очки в меньшинстве

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    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказал мнение о ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    После встречи нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак выразили недовольство судейством.

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    • «Артем Дзюба сказал, что судейство — позор? Понятно, что позор… Конечно, позор, когда дома теряют очки в меньшинстве, когда у нас удаляют, а у них Смольникова не удаляют.

    И желтые карточки у них не показывают, когда люди с двух ног катятся — это не позор, и мы молчим. Так что давайте мы не будем говорить "позор".

    Нам сложно и так было в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить — тогда было бы хорошо?», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    Напомним, грозненцы играли почти весь матч в меньшинстве — на 7-й минуте был удален защитник Ризван Уциев. 0

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