Глушаков: Позор — это когда дома теряют очки в меньшинстве

Полузащитник «Ахмата»высказал мнение о ничьей с(0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

После встречи нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак выразили недовольство судейством.

«Артем Дзюба сказал, что судейство — позор? Понятно, что позор… Конечно, позор, когда дома теряют очки в меньшинстве, когда у нас удаляют, а у них Смольникова не удаляют.

И желтые карточки у них не показывают, когда люди с двух ног катятся — это не позор, и мы молчим. Так что давайте мы не будем говорить "позор".

Нам сложно и так было в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить — тогда было бы хорошо?», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Напомним, грозненцы играли почти весь матч в меньшинстве — на 7-й минуте был удален защитник Ризван Уциев. 0