Филипп: Хочу выступать с «Динамо» в еврокубках

Новичок московскогоподелился своими целями на российский этап карьеры.

«У меня четырехлетний контракт, но я не люблю загадывать на длительный срок. В "Боруссии" тоже имел долгосрочное соглашение, но спустя два года пришлось менять команду. Поэтому будем смотреть, как станет развиваться ситуация. А цели простые: расти, как игрок, и выступать с "Динамо" в еврокубках.

Надеюсь, смогу часто поражать ворота и помогать партнерам в этом. Хотелось бы, как минимум, забить десять голов», — приводит слова Филиппа «Спорт-экспресс».

Напомним, 25-летний немецкий форвард перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне Филипп провел за «шмелей» 23 матча во всех турнирах и забил два гола. 0