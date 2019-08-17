Божович: Вопрос результата был только один: сколько забьем

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России против(3:1).

«Сколько я работаю, столько верю в победу команды. Но, наверное, не ожидал, что будем вести в счете 3:0. Каждая игра складывается по-своему, этим футбол и интересен.

Играли как команда. Не позволили ничего создать "Уралу", кроме навесов в первом тайме. Дисциплина и командные действия предопределили нашу победу.

Удаление нам помогло, потом что они играли в меньшинстве. Вопрос результата был только один: сколько забьем.

Насколько серьезная травма у Гацкана? Пока не знаю», — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». 0