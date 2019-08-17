Бывший инспектор ФИФА: Удаление Уциева — грубейшая ошибка арбитра

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд поделился своим мнением касательно эпизода, который случился в матче между. На 7 минуте поединка арбитрудалил с поля футболиста «Ахмата», сфолившего на

«Удаление Уциева — грубейшая ошибка арбитра. Он занял отвратительную позицию на поле в этот момент. Матюнин не должен было догонять Ерохина, а на три-четыре метра убежать влево или вправо. Тогда бы он лучше мог разглядеть момент. Ерохину в этом моменте обязательно нужно было показать желтую карточку за провокацию. А судья попался на провокацию и удалил игрока, который ни в чем не виноват. Контакта не было и в помине», — приводит слова специалиста Sports24.

На данный момент счет в матче 0:0. Идет 84 минута. «Зенит» полностью переигрывает соперника, однако команда все еще не может превратить преимущество в результат. 0