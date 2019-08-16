Точилин: К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу

Главный тренер «Сочи»поделился впечатлениями после матча 6-го тура чемпионата России против(1:1).

«Тяжелая игра для нас выдалась, хотя все начиналось достаточно неплохо.

Первые 30 минут не позволяли "Оренбургу" не то что играть в футбол, а даже выходить со своей половины.

К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу как-то, может, повлияла.

Если бы в первом тайме мы бы забили первыми, то игра бы складывалась по-другому. Но я благодарен ребятам, что в нужный момент переломили игру и вытянули результат», — приводит слова Точилина пресс-служба «Оренбурга». 0