Столыпин: В «Оренбурге» кредит доверия к Федотову стопроцентный

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин после матча 6-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:1) заявил, что кредит доверия к главному тренеру команды Владимиру Федотову максимальный.

«Оренбург» имеет в активе два очка и занимает последнее, 16-е место в премьер-лиге.

«Ничьей недовольны. Должны были выигрывать. "Оренбург" заслуживал победы.

Что-то произошло на скамейке между боковым судьей и тренером вратарей. Я не мог слышать. Поэтому разобрать не смогу. Будем разбираться, в том числе и с карточками. Чего сейчас говорить?

К нам приехал коллектив, в котором семь человек в "Зените" играли. "Сочи" приличная команда, пусть несыгранная, но мастера есть мастера.

В начале первого тайма не очень получалась игра, но в конце все пошло нормально. Во второй половине матча у "Оренбурга" были хорошие моменты. К сожалению, получилось так, как получилось. Не повезло.

Мы с каждой игрой будем уменьшать и уменьшать что ли кредит доверия к Федотову(смеется)? У него стопроцентный кредит доверия», — приводит слова Столыпина «Спорт-Экспресс». 0